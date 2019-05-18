Во Франции проходят очередные акции протестов "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Участники движения "желтых жилетов" в очередной - 27-й раз - вышли на улицы французских городов, требуя от властей остановить рост цен на топливо и прекратить использование гербицида глифосат в сельском хозяйстве. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в субботу в соцсетях участниками демонстраций.

В Париже после полудня по местному времени сотни людей, одетых в желтые светоотражающие жилеты, собрались возле небоскреба французской нефтегазовой корпорации Total, откуда они выдвинулись колонной к собору Сакре-Кер на Монмартре. Участники несут флаги Франции, ее отдельных регионов, а также плакаты с призывами остановить рост цен на топливо. "Total и государство нас грабят", - гласит надпись на одном из плакатов. Шествие сопровождает полиция, беспорядков в настоящее время не отмечено.

Также несколько десятков человек, которые выступают против использования гербицида глифосат в сельском хозяйстве, собрались на площади Республики. Через несколько часов к ним должна присоединиться колонна, вышедшая с такими же требованиями из района Порт-де-Клиши.

Помимо этого, манифестации начались в Нанси (восток страны), Реймсе (северо-восток), Сен-Назере (запад) и Марне (запад).

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.

Согласно данным МВД республики, прошлая акция протестов собрала в столице и регионах всего 18,6 тыс. участников.