Оппозиционеры устроили демонстрацию после отставки вице-канцлера Австрии

Как сообщили в полиции Вены, в центре города собрались около 5 тыс. человек. Митинг проходит мирно под звуки свистков и музыки.

На демонстрации присутствуют представители Социал-демократической партии Австрии, которые после выборов 2017 года добровольно ушли в оппозицию из-за низкого рейтинга, сторонники партии "Новая Австрия - Либеральный форум", "Сейчас - Список Пильца", а также "Зеленые", которые вообще не набрали нужного количества голосов для попадания в Национальный совет на предыдущих выборах.

В субботу Хайнц-Кристиан Штрахе заявил об уходе со всех политических постов после возмущения общественности из-за скандальной видеозаписи в германских СМИ, на которой запечатлен его разговор с некой женщиной о возможности информационной поддержки избирательной кампании Австрийской партии свободы в 2017 году. Штрахе подчеркнул, что история со скандальной видеозаписью - это грязная кампания по дезинформации, все обвинения вырваны из контекста и потребовал публикации полной видеозаписи, которая прояснит подробности той беседы.

Коалиционное правительство Австрии из консервативной Австрийской народной партии (АНП) и правой Австрийской партии свободы (АПС) было приведено к присяге в декабре 2017 года по итогам выборов в Национальный совет. Победу на них одержала АНП, АПС заняла третье место с наилучшим для себя результатом за последние 15 лет. Коалиция АНП и АПС стала третьим в истории Австрии их совместным кабинетом министров. Австрийская партия свободы регулярно подвергалась критике со стороны своих политических оппонентов после подписания в 2016 году соглашения с "Единой Россией" с целью совместных консультаций по актуальным вопросам и международным отношениям.