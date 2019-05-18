Военный совет Судана заявил о готовности возобновить диалог с оппозицией

ТАСС, 18 мая. Военный совет Судана объявил о готовности возобновить прерванный диалог с основной протестной силой страны - альянсом "За свободу и перемены". Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление суданского военного руководства.

В нем отмечается, что "переходный Военный совет объявляет о возобновлении переговоров с представителями альянса "За свободу и перемены". Отмечается, что новая стадия диалога начнется в ближайшее воскресенье, 19 мая.

Ранее военные власти приостановили на 72 часа переговоры с оппозицией, пока не будут полностью демонтированы баррикады перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил страны, где больше месяца продолжается сидячая забастовка. Однако альянс призвал протестующих не поддаваться на провокации и продолжать забастовку до тех пор, пока власть в стране не будет передана гражданским силам.

К моменту приостановления политического диалога армии и оппозиции удалось приблизиться к компромиссному варианту по структуре и принципам переходного периода. Стороны условились о сроке переходного периода в три года. Они также согласовали структуру и состав управляющего совета, правительства и законодательного органа страны. Как было объявлено, силы "За свободу и перемены" смогут получить 67% мест в законодательном совете.