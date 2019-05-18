Лидер лейбористской партии Австралии Бил Шортен намерен подать в отставку

СИДНЕЙ, 18 мая. /ТАСС/. Лидер одной из крупнейших политических сил Австралии - Лейбористской партии Бил Шортен признал поражение своей партии на федеральных выборах и заявил, что подаст в отставку после официального объявления их итогов. Об этом партийный глава заявил в субботу в эфире телеканала 9News.

"Очевидно, что Лейбористская партия не сможет сформировать правительство в будущем электоральном цикле. Это поражение причиняет страдания партии и мне лично, однако я убежден, что в ходе этой кампании сделал все, что было возможно для нашей победы", - отметил Шортен. Также лидер партии отметил, что после объявления результатов выборов он покинет пост лидера партии, но сохранит за собой кресло депутата парламента от своего округа.

В субботу в Австралии прошли федеральные выборы. По предварительным итогам, представленным избирательной комиссией Австралии, большинство мест в Палате представителей получила правящая Либерально-Национальная коалиция под руководством действующего премьер-министра страны Скотта Моррисона.