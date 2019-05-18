Экс-президент Армении Кочарян покинул здание Службы нацбезопасности, где был под арестом

ЕРЕВАН, 18 мая. /ТАСС/. Бывший президент Армении Роберт Кочарян, который был освобожден в субботу Судом общей юрисдикции Еревана под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, покинул здание Службы национальной безопасности (СНБ), в изоляторе которого проходил его арест. Об этом сообщил журналистам адвокат Кочаряна Айк Алумян.

"Да, господин Кочарян уже на свободе", - подчеркнул он.

Генеральная прокуратура Армении 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении бывшего президента Армении Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. Во время столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек.

После смены власти в стране 8 мая 2018 года расследование дела о событиях 1 марта возобновилось. В рамках этого дела был арестован Кочарян, предъявлены обвинения некоторым бывшим высокопоставленным чиновникам, в том числе Хачатурову и Геворгяну.