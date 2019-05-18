Нил Ушаков надеется, что партия "Согласие" на выборах в ЕП получит два мандата

РИГА, 18 мая. /ТАСС/. Цель представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократической партии "Согласие" на выборах в Европарламент (ЕП) - получить по крайней мере два депутатских мандата. Об этом в субботу в интервью местному информагентству LETA заявил лидер этой политической силы и отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков.

"Это цель, на которую мы работаем. Есть и такая вероятность, что "Согласие "получит три мандата. А может сложиться такая ситуация, что у "Согласия "будет достаточно хороший результат, первое место, но в ЕП попадут восемь партий из Латвии. Тогда независимо от результата у всех будет по одному мандату", - сказал Ушаков, который баллотируется на предстоящих выборах в ЕП.

Политик также рассказал о причинах своего решения стартовать на выборах в ЕП. "Я не иду к своим друзьям со словами: "Знаете что, утвердите меня в новой должности!". Нет, я иду в открытый бой. Во-вторых, еще в октябре прошлого года было ясно, что с Рижской думой будут бороться, и будут бороться так, что мало не покажется", - отметил он.

"В списках должностных лиц, которых нужно отстранить от должности, я был на первой странице, это ни для кого не секрет. Было понятно, как ситуация будет развиваться и что я в своей должности нормально работать не смогу. Поэтому я опять открыто иду к своим избирателям за мандатом. В какой-то мере это принесение себя в жертву, чтобы позволить моим коллегам сделать то, что мы обещали", - добавил Ушаков.

Выборы в Европарламент пройдут 23-26 мая во всех странах Евросоюза, даты варьируются из-за различий в законодательствах этих государств. По их итогам партия-победитель получит право назначить главу Еврокомиссии. Выборы в ЕП в Латвии состоятся 25 мая. В ЕП от республики избираются восемь депутатов.