Почти 3 тыс. человек вышли на акции протеста "желтых жилетов" во Франции

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. По меньшей мер 2,8 тыс. человек принимают участие в протестах движения "Желтые жилеты" во Франции, в том числе 1,1 тыс. в Париже. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные МВД.

Как уточняется, статистика составлена по данным на 14:00 (15:00 мск). В то же время, по неофициальным подсчетам французских СМИ, только в Париже в манифестациях принимают участие по меньшей мере 5,6 тыс. человек.

Радиостанция France Bleu ранее сообщила, что более тысячи человек вышли на улицы Реймса, где произошли столкновения демонстрантов с полицией. Корреспондент радиостанции отметил, что группа погромщиков разбила и разграбила витрины нескольких магазинов, а затем закидала стражей порядка камнями и другими предметами. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

В Нанси участие в манифестациях принимают более 600 человек. Помимо этого, акции проходят в Тулузе, Лионе, Безансоне, Сен-Назере, Амьене и Бордо.

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.