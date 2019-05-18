Глава МИД Армении полагает, что страны ОДКБ смогут договориться по вопросу генсека

ЕРЕВАН, 18 мая. /ТАСС/. Страны ОДКБ смогут прийти к консенсусу по вопросу нового генерального секретаря организации. Об этом заявил российским журналистам в субботу глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, отвечая на вопрос, будет ли кандидатура нового генерального определена на встрече министров иностранных дел ОДКБ в Бишкеке 22 мая.

"Организация является достаточно прочной благодаря, в первую очередь, взаимодействию стран-членов, - сказал он. - Мы придем к консенсусу, выйдем на договоренность. Нет каких-либо ситуаций, где наши разногласия были бы на таком уровне, чтобы наша способность договориться оказывалась под угрозой. Я думаю, что в самое ближайшее время мы сможем это показать".

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения в ноябре 2018 года досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении генсеком организации Станислава Зася. Зась посетил Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Россию, чтобы согласовать свое назначение. Со стороны Армении согласования на назначение он не получил.

Мнацаканян напомнил, что "вопрос генерального секретаря [ОДКБ] от Армении и вопрос досрочного прекращения его полномочий связан строго с внутриполитическими армянскими вопросами".

Он также не уточнил, будет ли договоренность о новом генеральном секретаре для организации достигнута на встрече в Бишкеке. "Дайте нам договориться. До 1 января 2020 года (когда завешается председательство Армении в ОДКБ и сменяющая ее Белоруссия сможет назначить своего генерального секретаря - прим. ТАСС) осталось немного", - добавил Мнацаканян.