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Строительное управление Австрии исключило возможность коррупции при госконтрактах

Ведомство отметило, что ранее никогда не было зафиксировано попыток стороннего влияния на раздачу госконтрактов со стороны политических сил

ВЕНА, 18 мая. /ТАСС/. Процедура выдачи государственных контрактов строительным компаниям в Австрии защищена от коррупции и исключает возможность политического влияния при принятии решений. Об этом заявило в субботу Государственное управление по эксплуатации и строительству автодорог Австрии (ASFINAG), которое занимается реализацией инфраструктурных проектов на территории республики. Заявление прозвучало на фоне скандала вокруг отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

"В связи с политической дискуссией о раздаче строительных контрактов ASFINAG совершенно ясно заявляет, что контракты со строительными компаниями заключаются прозрачно и исключительно в соответствии с принципом наилучшего предложения. ASFINAG ежегодно инвестирует около 1 млрд евро в австрийскую инфраструктуру, и концерн Strabag является одним из крупнейших подрядчиков, - говорится в заявлении строительного управления. - Процедура присуждения контракта - процесс, подлежащий проверкам. Попытка оказания политического влияния или со стороны заинтересованных лиц исключена".

Как отметило это управление, в прошлом никогда не было зафиксировано попыток стороннего влияния на раздачу госконтрактов со стороны политических сил.

Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung ранее опубликовали видеозапись, на которой в июле 2017 года на Ибице запечатлен разговор лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса с русскоговорящей женщиной, которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности, в покупку влиятельного издания Kronen Zeitung. Штрахе якобы мог пообещать ей доступ к государственным контрактам в Австрии взамен на возможность информационной поддержки избирательной кампании Австрийской партии свободы перед парламентскими выборами. В контексте строительства на этой встрече упоминались сделки в ущерб австрийскому строительному гиганту Strabag.

В субботу Штрахе и Гуденус объявили о том, что покидают свои политические посты в правительстве Австрии, Национальном совете (нижняя палата парламента) и Австрийской партии свободы. Штрахе подчеркнул, что история со скандальной видеозаписью - это грязная кампания по дезинформации со стороны его политических соперников, все обвинения и утверждения вырваны из контекста, а также потребовал публикации полной видеозаписи, которая прояснит подробности той беседы.

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