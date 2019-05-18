{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Зеленский пообещал создать "неудобства" для Верховной рады

По словам избранного президента Украины, киевлян ждет транспортный коллапс из-за того, что Рада не согласилась на его предложение провести инаугурацию 19 мая

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с тем, что Рада не согласилась на его предложение провести инаугурацию в выходной день 19 мая, киевлян ждет транспортный коллапс, что является серьезным неудобством. В ответ на решение Рады будущий глава государства пообещал парламенту также доставить некие "неудобства".

"Будет много иностранных гостей, поэтому часть Киева будет перекрыта <...> Извините, пожалуйста, извините всех, нас, Верховную раду. Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, создадим им", - заявил Зеленский в видеообращении, размещенном в субботу в Instagram.

При этом избранный президент не уточнил, какие именно "неудобства" он готовит для парламента.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
СМИ: выборы в парламент Австрии могут пройти в июле или сентябре
По данным источников APA, в настоящее время в ведомстве федерального канцлера во главе с Себастьяном Курцем идет обсуждение вариантов сотрудничества коалиционного правительства
Читать полностью