Зеленский пообещал создать "неудобства" для Верховной рады

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с тем, что Рада не согласилась на его предложение провести инаугурацию в выходной день 19 мая, киевлян ждет транспортный коллапс, что является серьезным неудобством. В ответ на решение Рады будущий глава государства пообещал парламенту также доставить некие "неудобства".

"Будет много иностранных гостей, поэтому часть Киева будет перекрыта <...> Извините, пожалуйста, извините всех, нас, Верховную раду. Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, создадим им", - заявил Зеленский в видеообращении, размещенном в субботу в Instagram.

При этом избранный президент не уточнил, какие именно "неудобства" он готовит для парламента.