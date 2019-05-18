"Австрийские железные дороги" исключили возможность внешнего влияния при госконтрактах

ВЕНА, 18 мая. /ТАСС/. Компания "Австрийские железные дороги" исключает возможность политического влияния при выдаче государственных контрактов на развитие железнодорожной инфраструктуры в Австрии. Об этом говорится в заявлении этого концерна. Оно прозвучало на фоне скандала вокруг отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

"Попытка влияния любого рода - со стороны партий, частных или государственных, национальных или иностранных учреждений - исключается и немедленно была бы сообщена органам власти", - приводит APA официальное заявление концерна. Как подчеркнули в компании, строительные контракты на развитие инфраструктуры прозрачны, процедура их предоставления происходит на конкурсной основе для подрядчиков с наилучшими условиями исполнения.

Ранее с заявлением об отсутствии коррупции и внешнего влияния на выдачу госконтрактов выступило Государственное управление по эксплуатации и строительству автодорог Австрии (ASFINAG), которое занимается реализацией инфраструктурных проектов на территории республики.

Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung ранее опубликовали видеозапись, на которой в июле 2017 года на Ибице запечатлен разговор лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса с русскоговорящей женщиной, которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности, в покупку влиятельного издания Kronen Zeitung. Штрахе якобы мог пообещать ей доступ к государственным контрактам в Австрии взамен на возможность информационной поддержки избирательной кампании Австрийской партии свободы перед парламентскими выборами. В контексте строительства на этой встрече упоминались сделки в ущерб австрийскому строительному гиганту Strabag.

В субботу Штрахе и Гуденус объявили о том, что покидают свои политические посты в правительстве Австрии, Национальном совете (нижняя палата парламента) и Австрийской партии свободы. Штрахе подчеркнул, что история со скандальной видеозаписью - это грязная кампания по дезинформации со стороны его политических соперников, все обвинения и утверждения вырваны из контекста, а также потребовал публикации полной видеозаписи, которая прояснит подробности той беседы.