На выборах в федеральный парламент Австралии победила правящая коалиция

СИДНЕЙ, 18 мая. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Австралийская избирательная комиссия (Australian Electoral Commission - AEC) завершила обработку 75% бюллетеней на выборах в федеральный парламент страны. Согласно предварительным итогам, большинство мест в Палате представителей получает правящая Либерально-национальная коалиция (ЛНК).

Согласно последним данным национального избиркома, ЛНК получит в новом составе Палаты представителей как минимум 74 места, лейбористы - 66, независимые депутаты - 3 и по одному месту Партия "зеленых", политическая организация "Центр Альянс" и Партия Каттера. Судьба еще пяти мест в парламенте будет определена после подсчета голосов в западных округах страны, где из-за разницы во времени выборы завершились позже всего.

Для победы на выборах партии или коалиции партий было необходимо завоевать не менее 76 из 151 мест в нижней палате парламента. Этот результат позволяет лидеру партии занимать пост премьер-министра Австралии и сформировать правительство страны из депутатов своей фракции. По данным ЦИК, после полного подсчета всех голосов, правящая ЛНК, скорее всего, получит необходимое количество мандатов для того, чтобы сохранить свое правительство и закончить начатые программы, в частности модернизацию миграционной программы, снижение налогов для части населения с низким заработком, а также ряд программ, связанных с развитием дорожной инфраструктуры континента.

Итоги этого голосования вполне можно считать успехом коалиции, и немалая часть этого успеха - заслуга действующего премьер-министра страны Скотта Моррисона. Именно Моррисон, который пришел к власти менее года назад (в результате правительственного и внутрипартийного кризиса 23 августа 2018 года, после которого бывший премьер Австралии Малькольм Тёрнбулл покинул правительство и парламентскую фракцию либералов), провел чрезвычайно активную избирательную кампанию и убедил избирателей отдать свои голоса его партии.

Кампания главного конкурента ЛНК - второй по величине политической партии в стране - Лейбористской партии Австралии оказалась менее успешной. Несмотря на данные экзитполов, которые предрекали лейбористам победу, те остались в оппозиции, а их многолетний лидер Бил Шортен, признав поражение партии в выборах, заявил о том, что подаст в отставку с поста партийного главы после официального подведения итогов голосования.

В субботу же австралийцы выбирали новый состав сената, однако, по мнению многих экспертов, итоги выборов в верхнюю палату парламента в силу чрезвычайно сложной процедуры подсчета голосов будут подведены через несколько дней.