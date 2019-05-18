На отделение радиостанции France Bleu в Реймсе напали в ходе акции "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Группа людей в масках и капюшонах напала на отделение радиостанции France Bleu в ходе манифестации "желтых жилетов" в Реймсе. Соответствующее сообщение радиостанция разместила в субботу в своем Twitter.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина разбивает подручными предметами несколько окон здания, в котором располагается офис France Bleu, его сопровождает еще один человек. Принимал ли последний участие в нападении, неизвестно. Однако в конце видео видно, как он забирает самокат у проезжающего мимо ребенка.
Notre radio, France Bleu Champagne-Ardenne, a été vandalisée.#Reims #giletsjaunes #ActeXXVII pic.twitter.com/3Y8539h1f6— France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) 18 May 2019
Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы. Во многих крупных городах, в том числе в Париже, акции протеста зачастую сопровождаются стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.