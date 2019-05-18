На отделение радиостанции France Bleu в Реймсе напали в ходе акции "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Группа людей в масках и капюшонах напала на отделение радиостанции France Bleu в ходе манифестации "желтых жилетов" в Реймсе. Соответствующее сообщение радиостанция разместила в субботу в своем Twitter.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина разбивает подручными предметами несколько окон здания, в котором располагается офис France Bleu, его сопровождает еще один человек. Принимал ли последний участие в нападении, неизвестно. Однако в конце видео видно, как он забирает самокат у проезжающего мимо ребенка.