МИД Украины сообщил, что на инаугурацию Зеленского от США приедет министр энергетики

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Министр энергетики США Рик Перри будет присутствовать на инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в понедельник. Об этом в субботу сообщила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

"На церемонии инаугурации ожидаем пять президентов - Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии, вице-президента Турции, премьер-министра Молдавии, главу парламента Азербайджана, вице-премьеров Белоруссии, Словакии, Болгарии, Румынии, четырех министров: от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - главу МИД", - написала она в Twitter.

Зеленко добавила, что на приведении президента Украины к присяге также будут присутствовать "более 40 других высоких представителей".

Накануне посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что США на инаугурации Зеленского представит президентская делегация численностью до 15 человек во главе с высокопоставленным членом кабинета Дональда Трампа. Украинский дипломат добавил, что во время пребывания американской делегации в Киеве фундаментальных переговоров не ожидается, однако "на встречах все же должны быть очерчены планы дальнейшего двустороннего взаимодействия, визитов, что дало бы возможность обсудить весь комплекс вопросов стратегического партнерства Украины и США".

Верховная рада в минувший четверг назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.