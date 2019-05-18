Неожиданная победа. Правящая коалиция сохраняет власть вопреки предсказаниям экзитполов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Правящая Либерально-национальная коалиция (ЛНК) во главе с действующим премьер-министром Скоттом Моррисоном побеждает на федеральных парламентских выборах в Австралии. Соответствующие предварительные данные приводит Австралийская избирательная комиссия (Australian Electoral Commission - AEC) по итогам обработки 75% бюллетеней. ЛНК получит большинство в Палате представителей Австралии, что позволит Моррисону, по всей вероятности, остаться во главе правительства на следующие три года.

В новом составе нижней палаты федерального парламента ЛНК получит не менее 74 мест, в то время как оппозиционные лейбористы могут рассчитывать на 66 мандатов. Три места в парламенте получат независимые депутаты, по одному - Партия "зеленых", "Центр Альянс" и Партия Каттера.

Как будут распределены еще пять мандатов, пока не ясно: для этого должен закончиться обработка бюллетеней в западных округах страны, где из-за разницы во времени голосование закончилось позже. Однако существенного влияния на исход выборов это не окажет: практически точно новое правительство сформирует ЛНК.

Неожиданное поражение оппозиции

Результаты ЛНК оказались тем более неожиданными, что экзитполы предрекали победу лейбористам: согласно данным агентства "Гэлакси", они должны были набрать 51,5% голосов в то время как о поддержке либерально-национальной коалиции заявляли лишь 48,5% респондентов. Проголосовавший сразу после утренней пробежки лидер лейбористов Боб Шортен подчеркнул, что нисколько не сомневается в победе своей партии.

Однако в ходе голосования журналисты и эксперты местных СМИ начали отмечать, что результаты голосования оказываются не столь очевидны, как это казалось ранее. Хотя по первым подсчетам лейбористы еще лидировали, но уже после обработки 56% бюллетеней обнаружилось превосходство либералов и националистов.

После обработки 70% бюллетеней перед своими сторонниками в Мельбурне выступил лидер лейбористов Бил Шортен. "Без всякой ложной надежды, хотя еще подсчитываются миллионы голосов и определяются обладатели важных мандатов, очевидно, что лейбористы не смогут сформировать правительство в будущем электоральном цикле", - признал политик. "Это поражение причиняет страдания партии и мне лично, однако я убежден, что в ходе этой кампании сделал все, что было возможно для нашей победы", - заявил Шортен в ходе выступления, транслировавшегося телеканалом 9News.

Шортен также заявил, что намерен после объявления окончательных результатов выборов подать в отставку с поста руководителя Лейбористской партии. "Это была сложная кампания. Иногда токсичная. Но сейчас, когда соревнование кончилось, все мы должны со всей ответственностью уважать результат, уважать чаяния австралийского народа и сохранять единство нации. Однако эта задача ляжет на следующего лидера Лейбористской партии", - сказал политик и отметил, что, однако, сохранит депутатский мандат от своего избирательного округа.

Премьер-министр Скотт Моррисон назвал победу ЛНК победой всех австралийцев, проголосовавших, по его словам, за безопасное будущее. "Это победа тех, кто работал с нами последние пять лет, кто хочет обеспечить лучшее будущее для своей семьи и своей страны", - отметил политик и выразил благодарность своим однопартийцам, среди которых - бывший премьер Тони Абботт, проигравший выборы в своем округе и покидающий парламент спустя 25 лет работы.

Альтернативный сценарий

В то же время, однако, пока не исключен вариант, при котором ЛНК не наберет необходимых для формирования кабинета 76 мандатов. В этом случае возникнет ситуация "подвешенного парламента", и крупным партиям придется посоревноваться в умении договариваться и находить сторонников из числа получивших мандаты независимых депутатов и представителей малых партий. Однако эта борьба не станет особенно напряженной, поскольку получившей преобладание в Палате представителей ЛНК пока не хватает для контроля над правительством всего нескольких мандатов.