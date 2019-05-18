Минобороны Эстонии раскритиковало идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ

ТАЛЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Министр обороны Эстонии Юри Луйк выступил в субботу против решения восстановить для России право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Меня шокировало решение Совета Европы предоставить России в Совете полноту прав", - заявил он, выступая на международной конференции имени Леннарта Мери в Таллине.

"Я жду, что в скором времени в повестку дня следующим может быть вынесен вопрос об отмене санкций Европейского союза в отношении России", - добавил он.

После встречи 16-17 мая глав МИД стран Совета Европы в Хельсинки на сайте организации было опубликовано заявление Комитета министров о том, что все страны - участницы СЕ должны иметь равные возможности по участию в работе Комитета министров СЕ и ПАСЕ. Кроме того, в заявлении напоминается об обязанности стран СЕ платить членские взносы в бюджет организации. Главы МИД заявили также, что приветствовали бы участие делегаций всех стран-членов в сессии Парламентской ассамблеи в июне с учетом важности выбора генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.