МИД Бразилии: саммит БРИКС в этом году пройдет без гостей, не входящих в объединение

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 мая. /ТАСС/. Правительство Бразилии, председательствующей в этом году в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), не планирует в ходе предстоящего в ноябре саммита объединения в Бразилиа проводить встреч в расширенном составе с приглашением третьих стран.

"Других приглашенных [кроме лидеров стран "пятерки"] не будет", - сообщили корреспонденту ТАСС в МИД южноамериканской республики .

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение. Регулярные саммиты лидеров проводятся с 2009 года. С 2013 года страна-председатель также приглашает на них государства, близкие ей географически и геополитически. Последняя такая встреча прошла в июле 2018 года в Йоханнесбурге.

Помимо саммитов, проходят переговоры на уровне глав МИД стран объединения, министров финансов, здравоохранения, образования, науки и сельского хозяйства, секретарей советов безопасности и т. д. Тематика встреч охватывает такие направления, как энергоэффективность, изменение климата, продовольственная безопасность, борьба с бедностью, устойчивое развитие, деятельность международных финансовых институтов.

Среди заявленных Бразилией приоритетов председательства в БРИКС в 2019 году - научно-технологическое и инновационное сотрудничество, цифровая экономика, борьба с оргпреступностью и отмыванием денег, укрепления взаимодействия по линии Делового совета БРИКС и Нового банка развития БРИКС. Встреча глав государств "пятерки" запланирована на 13-14 ноября в городе Бразилиа.