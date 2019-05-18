В Швейцарии пройдет референдум об ужесточении правил приобретения оружия

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Два вопроса вынесены в воскресенье на общенациональный референдум в Швейцарии. Гражданам предложено высказать свое мнение об ужесточении правил приобретения стрелкового оружия, на чем настаивает Евросоюз, и о законодательстве в сфере налогообложения предприятий, призванном обеспечить поступление дополнительных средств в пенсионную систему.

Новые правила призваны поставить под запрет продажу автоматического оружия и установить более строгий контроль над торговлей полуавтоматическим. Речь идет, в частности, о пистолетах с магазином более чем на 20 патронов и ружьях на 10 и более патронов. Принять более строгие правила приобретения гражданами оружия требует директива Евросоюза, выработанная после терактов 2015 года. И хотя Швейцария не входит в ЕС, она не может проигнорировать эту директиву, поскольку это грозило бы ей прекращением сотрудничества с государствами Шенгенской зоны, а значит - возвращением к прежней системе контроля на границах, что больно ударило бы по экономике и туризму.

Из партий, входящих в четырехпартийное правительство альпийской республики, только правоконсервативная Швейцарская народная партия выступает против ужесточения правил приобретения оружия, критикуя "диктат ЕС". По ее мнению, директива Евросоюза не защитит Швейцарию от терроризма. Категорические не согласны с новыми правилами и 14 ассоциаций спортивной стрельбы, охотников и торговцев оружием, заявляя, что под запрет попадет более 80% оружия, используемого в стрелковом спорте.

Впрочем, Берну в ходе переговоров с ЕС удалось добиться ряда изъятий из директивы ЕС для Швейцарии. В частности, швейцарским солдатам по-прежнему будет разрешено хранить свое армейское оружие дома и использовать его на спортивных стрельбах. Стрелковые ассоциации смогут приобретать автоматическое оружие, правда, по более сложной, чем прежде, процедуре контроля.

Согласно проведенному в конце апреля социологическому исследованию института gfs.bern, число сторонников новых правил приобретения оружия существенно превышает число противников: "да" готовы сказать на референдуме 65% граждан.

По данным того же опроса, со значительной долей вероятности можно предполагать, что по второму вопросу референдума - о налогово-пенсионной реформе - также будет больше голосов "за", чем "против". Реформа, навеянная стандартами Организации экономического сотрудничества и развития, предусматривает отмену льготного налогообложения для ряда крупных иностранных фирм и одновременное общее снижение налогов. При этом около 2 млрд франков (примерно столько же в долларах), которые недополучит ежегодно казна, будут направлены в систему пенсионного обеспечения, что позволит существенно снизить ее прогнозируемый на ближайшее десятилетие дефицит, связанный с уходом а пенсию большого числа швейцарцев, родившихся в период "бэби-бума" во второй половине ХХ столетия.