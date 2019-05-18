В Грузии пройдут довыборы в парламент и выборы в местные органы власти

ТБИЛИСИ, 19 мая. /ТАСС/. Граждане Грузии придут в воскресенье на участки для голосования, чтобы выбрать мэров пяти городов страны - Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), Марнеули (край Квемо Картли), Хуло (Аджарская АР), Чиатура и Зестафони (край Имерети), а также депутата парламента от одномандатного округа тбилисского района Мтацминда. В пяти городах Грузии пройдут внеочередные выборы, а депутата выберут в ходе промежуточного голосования.

По данным ЦИК Грузии, во внеочередных и промежуточных выборах всего примут участие более 402 тыс. граждан страны на 410 избирательных участках. Избирательные участки откроются в 08:00 и закроются в 20:00 часов (07:00 и 19:00 мск). Первые результаты голосования ЦИК планирует опубликовать ближе к полуночи того же дня.

За выборами будут следить 49 местных и семь международных наблюдательных миссий. ЦИК Грузии выдал аккредитации 45 СМИ.

Выборы в Зугдиди

Хотя помимо Зугдиди внеочередные выборы мэров проводятся еще в четырех городах, он с самого начала оказался в центре внимания грузинской общественности. Дело в том, что в этом городе на должность градоначальника претендует супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс. Ее выдвинуло оппозиционное объединение "Сила в единстве", в состав которого входит бывшая правящая партия "Единое национальное движение", основателем и идейным лидером которого является Саакашвили.

Главным конкурентом Руловс в Зугдиди является кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгий (Гега) Шенгелия. Помимо Руловс и Шенгелия за кресло мэра Зугдиди поборются еще 12 кандидатов.

Проведение выборов в Зугдиди стало необходимым после того, как в сентябре 2018 года бывший градоначальник Лаша Гогия ушел в отставку на фоне коррупционного скандала. Уже в ноябре правоохранители задержали Гогия и его заместителя Гию Гулордаву по обвинению во взяточничестве.

Выборы в парламент

Проведение промежуточных парламентских выборов в одномандатном тбилисском округе Мтацминда стало необходимым после того, как депутат от этого района грузинской столицы Саломе Зурабишвили в декабре 2018 года стала президентом страны.

Правящая партия выдвинула кандидатуру известного врача Владимира (Ладо) Кахадзе. Главным оппонентом Кахадзе будет кандидат от оппозиционных партий "Европейская Грузия - Движение за свободу" и "Свободные демократы", адвокат Шалва Шавгулидзе. Кандидатуру Шавгулидзе поддержали как "Единое национальное движение", которое специально не стало представлять своего выдвиженца, так и экс-спикер парламента Давид Усупашвили.

Интрига в промежуточных парламентских выборах состоит в том, сможет ли правящая партия завладеть еще одним мандатом в высшем законодательном органе страны. Ведь с декабря 2018 года парламентское большинство один за другим на волне судейского скандала покинули депутаты правящей партии, в том числе и одна из самых влиятельных парламентариев Эка Беселия. Некогда имеющая конституционное большинство в парламенте "Грузинская мечта" (113 депутатов) осталась лишь со 106 парламентариями.

Помимо Кахадзе и Шавгулидзе за депутатское кресло от района Мтацминда поборются еще 18 человек.

Выборы в Марнеули

Еще одно место, вызывающее интерес грузинской общественности, - выборы мэра Марнеули. Внеочередные выборы мэра Марнеули понадобились после того, как 12 февраля текущего года были приостановлены полномочия Темура Абазова, избранного на этот пост в 2017 году. Абазов находится под следствием. Он проходит по делу об издевательствах над жителем Марнеули Эльчином Алахвердиевым, который в прямом эфире в "Фейсбук" нецензурно высказался в адрес жен Абазова и миллиардера, основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, после чего градоначальник перед камерой заставил его умыться в своей моче.

Желание стать мэром Марнеули изъявили 15 кандидатов. Основная борьба развернется между тремя политическими силами - "Грузинской мечтой", партией "Европейская Грузия - движение за свободу" и объединением "Сила в единстве".

От правящей партии на мост мэра Марнеули претендует Заур Даргали. Кандидатом от "Силы в единстве" является Агил Мустафаев, а "Европейскую Грузию" будет представлять Акмамед (Ахмед) Имамкулиев.