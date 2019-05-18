СМИ: президент Ирана исключил возможность вступления в переговоры с США под давлением

ТАСС, 19 мая. Иран не вступит в переговоры с США, которые будут навязываться ему силой. Об этом, как передал телеканал Al-Mayadeen, заявил в субботу в Тегеране на встрече с представителями интеллигенции президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани.

"Мы не сядем за стол переговоров в условиях разнузданного давления и угроз, - подчеркнул он. - Да, иранцы являются приверженцами логики диалога, но когда враждебная сторона говорит, что заставит нас вступить в переговоры, мы не капитулируем перед этим высокомерием, даже если весь мир будет против нас".

По словам Роухани, у Соединенных Штатов совсем немного союзников в мире. "Это в лучшем случае три или четыре государства вместе с Израилем", - отметил он.

16 мая глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил в Токио, что Иран "не намерен вести торг с США, которые пытаются запугать его экономическими санкциями". Он выразил также сожаление, что страны Евросоюза и Япония не предприняли никаких действий для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Эта сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти.

Политическая конфронтация между Ираном и США привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе после решения Вашингтон направить туда ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln в качестве сигнала властям Тегерана. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе. В Пентагоне назвали этот шаг "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов".