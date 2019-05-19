На выборы в парламент Южной Осетии пойдут семь партий и 99 одномандатников

ЦХИНВАЛ, 19 мая. /ТАСС/. Центризбирком Южной Осетии завершил регистрацию кандидатов в депутаты на выборах парламента республики, которые пройдут в стране 9 июня. Зарегистрированы семь политических парий и 99 кандидатов по одномандатными округам, сообщила ТАСС председатель ЦИК закавказской республики Белла Плиева.

"Центральная избирательная комиссия 18 мая завершила регистрацию кандидатов в депутаты от партий, а также самовыдвиженецев. Из 263 заявлений, поступивших в ЦИК, 106 - это выдвиженцы по республиканским спискам от восьми политических партий, 157 - выдвиженцы по одномандатным избирательным округам, из которых 75 выдвинуты от политических партий, и 82 - в порядке самовыдвижения", - рассказала Плиева.

В целом Центризбирком зарегистрировал 185 кандидатов. "Из них 90 кандидатов - по республиканским спискам партий по единому избирательному округу, и 99 - по 17 одномандатным округам. В числе одномандатников 60 - выдвиженцы от партий и 39 - самовыдвиженцы", - уточнила она.

Политические партии

По данным ЦИК, на выборы по единому избирательному округу пойдут семь из восьми политических партий, которые ранее заявили о намерении участвовать в выборах и подали соответствующие пакеты документов. Это - "Единая Осетия" во главе с министром ЧС Аланом Тадтаевым, "Единство народа" во главе с ее лидером Владимиром Келехсаевым, "Ныхас" во главе с бывшим министром иностранных дел Давидом Санакоевым, "Народная партия" во главе с заведующим реанимационным отделением Республиканской больницы Александром Плиевым, Коммунистическая партия во главе с секретарем ЦК Компартии Иналом Уригаевым, "Единство" во главе с бывшим министром экономики Геннадием Кокоевым и "Фыдыбаста", возглавляемая лидером партии, представителем президента в парламенте Вячеславом Гобозовым. ЦИК отказал в регистрации партии "Родина".

Экс-президент, бывшие чиновники и депутаты

Среди самовыдвиженцев - экс-президент Южной Осетии Леонид Тибилов, бывший глава Ленигорского района Заза Дриаев, глава парламентского комитета по бюджету и налогам Жанна Кочиева, а также другие общественные и политические деятели республики.

В числе выдвиженцев от партий по одномандатным округам - глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочиев, бывший кандидат в президенты Южной Осетии Амиран Багаев, сотрудники силовых структур, экс-чиновники и депутаты.

По данным Центризбиркома, в целом ЦИК отказал в регистрации 78 выдвиженцам. Среди них - бывший глава администрации президента Алан Джиоев, выдвинутый от партии "Ныхас", самовыдвиженец, экс-министр связи Георгий Кабисов, который ранее был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий, кавалеры ордена "Уацамонга", высшей награды республики, и защитники Цхинвала.

Избирательные округа и голосование

По словам Плиевой, в день голосования будет открыто 77 избирательных участков, 73 из них будут открыты на территории Южной Осетии, еще четыре за пределами республики - в югоосетинских посольствах в Москве и Сухуме и два участка - в консульстве в Северной Осетии. Она отметила, что ранее Центризбиркомом также была утверждена схема 17 одномандатных избирательных округов, девять из которых образованы на территории Цхинвала и по два - в каждом из четырех административных районов республики.

На участке в день голосования избиратели получат по два бюллетеня - для голосования за республиканский список, выдвинутый политической партией, и за одномандатника. Избиратель должен голосовать в округе, где он проживает и где внесен в список избирателей, для исключения повторного голосования в паспорте будет ставиться специальная отметка.

О выборах

Президент Южной Осетии назначил выборы в парламент страны на 9 июня. Депутатов впервые будут избирать по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 парламентариев - по партийным спискам, другую половину - по одномандатным округам. Ранее выборы проходили только по партийным спискам.

Согласно закону о выборах, депутатом может быть избран гражданин Южной Осетии, достигший на день голосования 21 года и постоянно проживающий на территории республики последние пять лет, предшествующих дню регистрации. Каждый кандидат-одномандатник должен собрать в свою поддержку подписи не менее 10% общего числа избирателей, внесенных в списки на территории соответствующего избирательного округа.