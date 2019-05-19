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СМИ: в Саудовской Аравии заявили, что готовы "со всей силой" ответить на недавние атаки

Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что в дестабилизации региона виновен Иран

ТАСС, 19 мая. Саудовская Аравия не хочет войны в регионе, но готова "со всей силой" ответить, если ее начнет другая сторона. Об этом, как передает в воскресенье телеканал Al-Arabiya, заявил в ходе пресс-конференции государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

По его словам, в дестабилизации региона виновен Иран. "Иран угрожал экономическим интересам мира, намереваясь закрыть морские пути, и провел террористические операции в Саудовской Аравии и регионе", - приводит телеканал его слова.

14 мая центральный нефтепровод в Саудовской Аравии, принадлежащий национальной компании Saudi Aramco, подвергся нападению беспилотной авиации йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). В Министерстве обороны Саудовской Аравии выступили с утверждением, что хуситы атаковали нефтепровод по приказу Тегерана.

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Саудовская Аравия
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