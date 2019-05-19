В ОАЭ поддержали решение Саудовской Аравии о созыве экстренных встреч арабских лидеров

ТАСС, 19 мая. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) поприветствовало решение Саудовской Аравии о созыве экстренных встреч лидеров арабских стран. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Arabiya.

"Этот призыв отражает постоянное стремление лидеров Саудовской Аравии установить мир и безопасность в регионе", - цитирует телеканал заявление МИД ОАЭ.

Как уточняет Al-Arabiya, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил приглашения лидерам стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Лиги арабских государств (ЛАГ) на экстренные встречи 30 мая в Мекке для обсуждения ситуации в регионе.

14 мая центральный нефтепровод в Саудовской Аравии, принадлежащий национальной компании Saudi Aramco ("Сауди Арамко"), был атакован беспилотной авиацией йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). В Министерстве обороны Саудовской Аравии выступили с утверждением, что хуситы атаковали нефтепровод по приказу Тегерана.