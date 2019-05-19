Более 100 млн человек могут принять участие в финальном этапе выборов в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая. /ТАСС/. Около 101,7 млн человек могут принять участие в заключительном седьмом этапе всеобщих парламентских выборов, который начался в воскресенье в Индии. Как ранее сообщил избирком страны, граждане отдадут свои голоса в 59 избирательных округах в штатах Бихар, Джаркханд, Западная Бенгалия, Мадхья-Прадеш, Пенджаб, Уттар-Прадеш, Химачал-Прадеш и на союзной территории Чандигарх.

Голосование началось в 07:00 (04:30 мск) и продлится до 18:00 (15:30 мск). Избирателям предстоит выбрать из 918 кандидатов.

В стране завершается процесс парламентских выборов, который продолжался более месяца. Голосование во всех 29 штатах и на семи союзных территориях растянулось на семь этапов, первый из которых прошел 11 апреля. Следующие этапы состоялись 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая. В воскресенье пройдет финальный этап выборов в Лок Сабху (нижнюю палату парламента). Итоги голосования должны быть объявлены 23 мая

Партия, которая наберет наибольшее число голосов и сможет составить правящую коалицию, сформирует правительство и назначит премьер-министра.

Как ранее сообщила Избирательная комиссия Индии, это голосование может стать самым масштабным в мировой истории по числу участников - в стране зарегистрировано более 900 млн избирателей. Пока граждане в среднем демонстрируют явку более 62%.

Основная борьба идет между двумя ведущими политическими силами Индии: правящей "Бхаратия джаната парти" (БДП) и оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс" (ИНК). Главная интрига выборов состоит в том, сможет ли БДП повторить успех 2014 года, а действующий премьер Нарендра Моди занять пост главы правительства второй раз подряд.