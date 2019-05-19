На инаугурацию Зеленского от США прибудет делегация во главе с министром энергетики

ТАСС, 19 мая. Министр энергетики США Рик Перри будет присутствовать на инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в понедельник. Об этом в воскресенье сообщил на своей странице в Twitter спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Американский министр энергетики, согласно представлению Белого дома, возглавит делегацию США на церемонии в Киеве. Помимо Перрри и Волкера в группу вошли посол США при ЕС Гордон Сондленд, директор департамента Европейских дел в Совете национальной безопасности при президенте Александр Виндман и и.о. главы дипломатической миссии США на Украине Джозеф Пеннингтон.

Как ранее сообщила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко, на церемонии инаугурации ожидают пять президентов - Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии, вице-президента Турции, премьер-министра Молдавии, главу парламента Азербайджана, вице-премьеров Белоруссии, Словакии, Болгарии, Румынии, четырех министров: от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - главу МИД.

Зеленко добавила, что на приведении президента Украины к присяге также будут присутствовать "более 40 других высоких представителей".

Верховная рада в минувший четверг назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.