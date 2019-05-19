{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Саакашвили призвал Зеленского бороться с Порошенко и не вести двусторонние переговоры с РФ

Экс-президент Грузии назвал Россию "недоговороспособной"
Михаил Саакашвили Петр Сивков/ТАСС
Описание
Михаил Саакашвили
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского забыть о двусторонних переговорах с Россией.

На эту тему
Беречь доверие ЕС и давить на Россию санкциями. Какие советы Порошенко дал Зеленскому

В эфире украинского телеканала "НАШ" Саакашвили заявил, что Москва "недоговороспособна" и "любые заигрывания и только двусторонние переговоры" с ней ничего не дадут.

Саакашвили считает, что Зеленскому стоит опасаться попытки реванша со стороны Петра Порошенко, поэтому ему следует заняться борьбой со своим предшественником. Как отметил Саакашвили, Порошенко перед уходом с должности ставит везде, где может, своих людей. Как полагает экс-президент Грузии, председателя Конституционного суда сняли "с за уши притянутым поводом", чтобы провести "лояльного Порошенко человека". По его мнению, эти действия рассчитаны "на реванш через несколько месяцев".

Саакашвили назвал Украину "теневым" государством, где решения принимаются "за кулисами". "Если Зеленского затащат за кулисы, то судьба его будет хуже, чем у [экс-президента Украины Виктора] Ющенко", - полагает Саакашвили.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеСаакашвили, Михаил НиколаевичЗеленский, Владимир Александрович
Учения НАТО в области коммуникаций и информатики Steadfast Cobalt 2019 начались в Румынии
Они завершатся 2 июня
Читать полностью