В Грузии основанную Саакашвили партию обвинили в попытке создания беспорядков на выборах

ТБИЛИСИ, 19 мая. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основателем и идейным вдохновителем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, может устроить беспорядки на фоне проходящих в стране выборов. С таким утверждением на брифинге выступил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

Талаквадзе в прямом эфире продемонстрировал журналистам аудиозапись, которую, по его словам, предоставил один из членов предвыборного штаба ЕНД. Депутат утверждает, что запись сделана тайно на одном из заседаний "Единого национального движения". Члены партии Ниниа Цискаришвили и Саломе Челидзе во время заседания якобы заявили, что вне зависимости от победы или поражения на выборах они должны "вскипятить" ситуацию в стране, и начать это делать из Аджарии и края Самегрело - Земо Сванети, а затем собрать несколько десятков тысяч человек в Тбилиси.

"Мы эту аудиозапись уже передали соответствующим органам и попросили расследовать возможный факт преступления. Мы считаем необходимым ознакомить общество с самой важной частью этой записи, согласно которой, вне зависимости от выигрыша или проигрыша они [члены ЕНД] должны "вскипятить Зугдиди", "вскипятить Аджарию", а затем всю Грузию. <...> Я предупреждаю, не смейте сделать хоть какой-то антигосударственный шаг и что-то противозаконное, в противном случае ваши действия не останутся без ответа", - сказал Талаквадзе, обращаясь к членам ЕНД.

Депутат парламента Грузии от ЕНД Тинатин Бокучава заявила, что партия против каких-либо беспорядков и призывает полицейских изучить подлинность аудиозаписи.

В Грузии в воскресенье проходят внеочередные выборы мэров Зугдиди, Марнеули (край Квемо Картли), Хуло (Аджарская АР), Чиатуры и Зестафони (край Имерети), а также промежуточные выборы депутата парламента от одномандатного округа тбилисского района Мтацминда.

В Зугдиди на пост мэра баллотируется супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс. Ее выдвинуло оппозиционное объединение "Сила в единстве", в состав которого входит бывшая правящая партия "Единое национальное движение", основателем и идейным лидером которой является Саакашвили. Главным конкурентом Руловс в Зугдиди является кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгий Шенгелия.