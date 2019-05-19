СМИ: в Индонезии оппозиция готовится к массовым акциям протеста после выборов президента

СИНГАПУР, 19 мая. /ТАСС/. Сторонники оппозиции начали прибывать в Джакарту из различных городов страны, чтобы провести масштабную акцию протеста против результатов президентских выборов, которые, как ожидается, будут объявлены 22 мая. Непосредственными организаторами выступают представители "Движения в защиту ислама 212", планируемые в столице выступления они называют "конституционным джихадом", сообщает в воскресенье газета The Straits Times.

Между тем, как отмечает издание, представители штаба оппозиционного кандидата в президенты Прабово Субианто опровергают информацию, что их лидер намерен возглавить протестные акции. "Он получил приглашение, но в его планах этого нет", - подтвердил пресс-секретарь Андре Росиади.

Одновременно полиция призывает воздержаться от массовых выступлений, в том числе из-за высокой угрозы террористической безопасности. С начала месяца в стране были арестованы 29 человек, в том числе несколько смертников, которые готовили теракты во время объявления результатов голосования. Как рассказал журналистам официальный представитель полиции республики Мухаммад Икбаль, все они являлись боевиками местной запрещенной группировки "Джамаа аншарут даулах", которая связана с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Власти страны для обеспечения безопасности развернули в Джакарте более 32 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих, часть из которых были направлены в столицу из других регионов страны. В центре города, где расположено в том числе здание Центральной избирательной комиссии, возведены бетонные заграждения с колючей проволокой, ведется совместное патрулирование полицейских и военнослужащих.

"Движение в защиту ислама 212" является неформальной организацией, которая объединила различные исламские группировки, в том числе радикального толка. 2 декабря 2016 года в столице прошло крупномасштабное шествие против тогдашнего губернатора Джакарты Басуки Чахая Пурнамы, которого обвинили в оскорблении чувств мусульман. Тогда им удалось вывести на улицы от 4 до 5 млн человек.

Без шансов на победу

Несмотря на продолжающийся подсчет голосов, оппозиционный кандидат де-факто потерял шансы на победу. Согласно опубликованным в воскресенье данным ЦИК, его единственный соперник действующий президент Джоко Видодо после обработки 90% голосов опережает Субианто более чем на 11%. Вместе с тем лидер оппозиции несколько раз отмечал, что не примет поражение, поскольку уверен в массовых нарушениях как во время голосования, так и подсчета голосов.

Всеобщие выборы прошли в Индонезии 17 апреля. Как заявили в Джакарте, они стали самыми масштабными в мире. Граждане выбирали президента, депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Всего в выборах участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. Явка превысила 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тыс. избирательных участков.