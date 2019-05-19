Инаугурация Зеленского будет с "фишечками" и отклонениями от обычного сценария

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского будет проходить с существенными отклонениями от традиционного сценария. Об этом в воскресенье сообщил начальник Управления госохраны Украины Валерий Гелетей.

"Есть много требований к Управлению государственной охраны, но мы будем учитывать эти требования, и все то, что ложится на плечи государственной охраны, я думаю, что мы будем выполнять максимально на высоком и профессиональном уровне. Но изменения [в порядке инаугурации] есть, и эти изменения существенные", - сказал он в эфире канала "112 Украина".

При этом Гелетей добавил, что сейчас ни от одной из "фишечек" штаба Зеленского по проведению инаугурации государственная охрана не отказалась. "Мы не согласимся, если это будет касаться вопросов безопасности. Здесь позиция принципиальная, но пока что все выполняется и нет нерешенных вопросов", - отметил он.

Ранее сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк сообщил, что команда победителя президентских выборов готовит к его инаугурации "фишечки". "Думаем о "фишечках". Разумеется, что есть официальная процедура, которую мы уважаем", - сказал Костюк, не уточнив, какие это "фишечки".

Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Начало торжеств запланировано на 10:00 в здании Верховной рады. 19 мая состоится репетиция инаугурации избранного президента.