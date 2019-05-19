DM: британский депутат шпионил в пользу Чехословакии и СССР в годы холодной войны

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Влиятельный член британской Лейбористской партии Джеффри Робинсон, больше 40 лет представляющий свой избирательный округ в парламенте Соединенного Королевства, в годы холодной войны шпионил на Чехословакию и СССР. С таким утверждением выступила в воскресенье газета The Mail on Sunday, которая ссылается на обнародованные властями Чехии данные из архивов чехословацких спецслужб.

Депутат-шпион?

Газета сообщает, что в конце 60-х годов Робинсон якобы на регулярной основе передавал секретные документы и конфиденциальную правительственную информацию сотрудникам Службы государственной безопасности (StB) социалистической Чехословакии, работавшим в посольстве республики в Лондоне, а также КГБ. В частности, речь идет о секретных документах с брифингов НАТО, сведениях о планировавшемся Великобританией сокращении своего контингента в ФРГ, а также некоторых деталях британской ядерной стратегии.

Так, по сведениям издания, в 1967 году Робинсон рассказал своим кураторам из StB, что вице-президент США Хьюберт Хамфри предлагал британским властям заменить баллистические ракеты Polaris на британских атомных подводных лодках находившимися тогда в разработке Poseidon. Эту информацию в чешских спецслужбах "посчитали интересной", пишет газета. Позже Робинсон сообщил StB о том, что Лондон отклонил предложение Вашингтона, но выразил готовность приобрести у США новые ядерные боеголовки для Polaris, однако данная информация оказалась неверна.

Адвокат Робинсона, давший комментарий изданию, заявил, что его клиент "никогда не передавал конфиденциальные правительственные документы или информацию каким бы то ни было иностранным агентам и не имел доступа к подобным сведениям". По его словам, данные о Робинсоне, внесенные в документы StB более полувека назад, "являются ложью".

The Mail on Sunday пишет, что за свои услуги Робинсон, избранный в парламент лишь в 1976 году, но до этого активно участвовавший в работе аппарата Лейбористкой партии, получал от StB многочисленные подарки, стоимость которых в пересчете на сегодняшние деньги составила бы около £12 тыс. ($15,3 тыс.). Источник издания в британском разведывательном сообществе предположил, что Робинсон мог быть двойным агентом, однако впоследствии добавил, что никто из его коллег, которым полагалось бы об этом знать, не помнят об таком факте.

Удар по лейбористам

В 1997-1998 годах Робинсон занимал пост замглавы британского Минфина в правительстве Тони Блэра, однако был вынужден подать в отставку, так как нарушил парламентские правила, дав однопартийцу в долг £380 тыс. (больше $480 тыс.) на покупку дома и не сообщив об этом в надлежащие инстанции. Успешный предприниматель и один из самых богатых британских парламентариев, Робинсон считается влиятельной фигурой в Лейбористкой партии.

Как напоминает The Mail on Sunday, в 2018 году бывший сотрудник StB сообщил прессе о том, что платным осведомителем чехословацких спецслужб был и нынешний лидер лейбористов Джереми Корбин, который решительно отверг данные обвинения.

Скандал вокруг Робинсона, на фоне которого газеты вспоминают и другие случаи предполагаемых связей лейбористов с разведслужбами стран Восточного блока во время холодной войны, разворачивается в преддверии выборов в Европейский парламент, которые пройдут в Великобритании 23 мая. Политические противники Лейбористской партии традиционно упрекают ее нынешнее руководство в излишне левых идеях и чрезмерных симпатиях к СССР и современной России.