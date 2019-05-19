Парламент Иракского Курдистана объявил имена пяти кандидатов на пост президента региона

ТАСС, 19 мая. Канцелярия парламента Иракского Курдистана объявила в воскресенье имена пяти кандидатов на пост президента этого автономного региона. Об этом сообщает телеканал Rudaw.

Среди претендентов значится занимающий на данный момент пост главы регионального кабинета министров Нечирван Барзани. Еще четыре кандидата - Омид Абдулсалем Кадер, Мухаммед Хама Салех Кадер, Рибвар Азиз Мустафа и Хива Абдулла Хадер.

Всеобщие выборы в Иракском Курдистане должны были пройти 1 ноября 2017 года сразу после референдума о независимости. Плебисцит об отделении курдской автономии от Ирака прошел 25 сентября 2017 года и вызвал политический кризис, который привел к отставке лидера региона Масуда Барзани и отсрочке всеобщих выборов до середины 2018 года. В мае руководитель регионального кабмина Нечирван Барзани объявил, что выборы состоятся 30 сентября, затем в июле прошлого года было принято решение отложить выборы главы Иракского Курдистана. Дата президентских выборов еще не определена.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. КАР является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль.