WP: SpaceX вновь подала иск против правительства США

ТАСС, 19 мая. Возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX вновь предъявила иск американским властям, но на этот раз фирма настаивает, чтобы детали обращения в суд не стали достоянием общественности. Об этом в воскресенье сообщила газета The Washington Post .

По ее данным, "Маск вновь предъявляет иск федеральному правительству, но теперь предприниматель хочет, чтобы суть заявленного протеста осталась секретным, а его высказывания не станут известны публике". В поданном в пятницу в суд иске SpaceX особо отметила, что "конфиденциальность необходима, так как иск содержит, в частности, служебную информацию, которая не может быть обнародована".

Вопрос о том, будет ли выполнено это пожелание компании Маска, должен решаться непосредственно американским судом.

Как ранее рассказал сам Маск, его компания подала заявку на контракт с Пентагоном, но ее предложение не удовлетворило американское военное ведомство. Ожидается, что в 2020 году Пентагон отберет две фирмы для сотрудничества в оборонной области, в частности, в сфере производства ракет.

В начале марта сообщалось, что Министерство обороны США рассматривает вопрос о том, следует ли лишить главу SpaceX допуска к секретной информации. По данным агентства Bloomberg, в Пентагоне пошли на подобные меры из-за того, что Маск в 2018 году во время интервью для одного из интернет-шоу, предположительно, курил марихуану. SpaceX ранее осуществляла запуски в космос спутников для нужд Пентагона.

В ноябре 2018 года стало известно, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует провести проверку в SpaceX из-за указанного интервью Маска.