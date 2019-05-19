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СМИ: не менее 15 боевиков уничтожены при авианалете в провинции Гильменд

По данным агентства "Синьхуа", все террористы принадлежали к движению "Талибан"

ТАСС, 19 мая. По меньшей мере 15 сторонников вооруженных экстремистских группировок были уничтожены в результате авианалета на позиции боевиков в провинции Гильменд, расположенной на юге Афганистана. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа", цитируя заявление президентского информационно-координационного центра.

В нем отмечается, что все радикалы, ликвидированные во время авиарейда на юге Афганистана, принадлежали к движению "Талибан" (запрещено в РФ).

В заявлении центра не указывается, была атака с воздуха в Гильменде проведена афганскими ВВС или в ней участвовали боевые самолеты международной коалиции, которую возглавляют США.

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АфганистанСША
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