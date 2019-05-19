СМИ: армия Сирии нанесла удары по террористам, нарушившим перемирие в зоне деэскалации

ТАСС, 19 мая. Артиллерия сирийской армии нанесла в воскресенье удары по базам террористов на юге провинции Идлиб, которые нарушили перемирие в северной зоне деэскалации. Об этом сообщило агентство SANA . По его информации, боевики ранее выпустили не менее 12 снарядов по населенному пункту Хамамият из реактивных систем залпового огня. Обстрел велся с огневых позиций на участке фронта между Эль-Хувейзом и Каракатом. В ходе ответных ударов сирийские военнослужащие нанесли противнику потери и уничтожили минометные установки.

В субботу вечером нападение на лагерь правительственных сил в районе Абу-Духур совершили боевики из запрещенной в России экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра". Военный источник сообщил SANA, что противник атаковал большими силами, но бойцы сирийской армии и ополченцы сумели защитить свои рубежи.

Атака в Абу-Духуре, через который проходит гуманитарный коридор в Алеппо, последовала за вооруженными вылазками в нескольких районах зоны деэскалации на севере Сирии.

Как отмечает газета Al-Watan, вооруженные группировки отказались принять предложенное Турцией в пятницу 72-часовое прекращение огня. Формирования оппозиционного "Фронта национального освобождения" выдвинули неприемлемые для Дамаска условия, потребовав от сирийской армии покинуть все отвоеванные с начала мая районы на севере провинции Хама.

Командование ВС республики ранее поставило перед войсками задачу очистить от террористов территорию на стыке провинции Идлиб с соседними регионами Алеппо, Латакии и Хамы. Начатая военная операция преследовала цель обезопасить мирные населенные пункты, находящиеся под защитой правительственных сил, которые регулярно обстреливали боевики.

По сведениям Al-Watan, за три недели боев сирийская армия и ополченцы освободили 19 городов и поселков, расширив зону своего контроля на глубину 20 км на севере провинции Хама.