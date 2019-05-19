Полиция Грузии задержала журналиста за хулиганство на выборах

ТБИЛИСИ, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии по обвинению в мелком хулиганстве и оказании сопротивления полиции в городе Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети) во время выборов в воскресенье задержали основателя оппозиционно настроенного информационного агентства presa.ge Георгия Капанадзе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Правоохранители в Зугдиди на Сухумской улице за мелкое хулиганство и неподчинение законным требованиям полиции задержали Георгия Капанадзе по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неподчинение полиции) Кодекса административных правонарушений", - сказал сотрудник пресс-службы МВД.

По данным грузинских СМИ, стражи порядка задержали Капанадзе, когда он вместе с коллегами снимал на видео автомобили полиции, в которых находилась экипировка для разгона акций протеста.

На данный момент задержанного переводят в изолятор временного содержания в городе Поти, который находится в 60 км от Зугдиди, утверждает телекомпания Rustavi 2. Члены оппозиционного объединения "Сила в единстве", которые уже собираются у здания краевого управления полиции в Зугдиди, считают, что МВД делает это специально, чтобы разделить оппозицию, часть которой будет вынуждена отправиться в Поти для поддержки Капанадзе.

В Грузии в воскресенье проходят внеочередные выборы мэров Зугдиди, Марнеули (край Квемо Картли), Хуло (Аджарская АР), Чиатуры и Зестафони (край Имерети), а также промежуточные выборы депутата парламента от одномандатного округа тбилисского района Мтацминда.

В Зугдиди на пост мэра баллотируется супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс. Ее выдвинуло оппозиционное объединение "Сила в единстве", в состав которого входит бывшая правящая партия "Единое национальное движение", основателем и идейным лидером которой является Саакашвили. Главным конкурентом Руловс в Зугдиди является кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгий Шенгелия.