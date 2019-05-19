Порошенко заявил о завершении на Украине процесса декоммунизации

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Процесс декоммунизации на Украине фактически завершился. Об этом заявил в воскресенье действующий президент Петр Порошенко, выступая на мероприятии в День памяти жертв политических репрессий.

"Фактически завершен за последние пять лет процесс декоммунизации в нашем государстве, запрещена коммунистическая идеология", - сказал Порошенко, речь которого транслировал телеканал "Прямой".

Порошенко считает, что "трагедия коммунистического террора должна стать поучительным уроком на будущее, надежным предохранителем от попыток реанимировать "русский мир" на украинской земле".

9 апреля 2015 года Верховная рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в стране согласно указу президента от 21 мая 2007 года, ежегодно в третье воскресенье мая, с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии. Традиционно в День памяти жертв политических репрессий высшие лица государства возлагают цветы к национальному мемориальному заповеднику "Быковнянские могилы". Возложение цветов к памятным знакам происходит также по всей стране, проходят траурные церемонии.