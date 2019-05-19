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Делегацию Казахстана на инаугурации Зеленского возглавит зампредседателя Сената

Церемония пройдет 20 мая

НУР-СУЛТАН, 19 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя Сената (верхняя палата парламента) Казахстана Бектас Бекназаров возглавит делегацию республики на инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

"В соответствии с официальным приглашением украинской стороны, в торжественной церемонии инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая 2019 года в Киеве примет участие делегация Республики Казахстан высокого уровня. Казахстанскую делегацию возглавит заместитель председателя Сената парламента Казахстана Бектас Бекназаров", - говорится в сообщении пресс-службы МИД в Telegram-канале.

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая. Начало торжеств запланировано на 10:00 в здании Верховной рады.

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УкраинаКазахстанЗеленский, Владимир Александрович
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