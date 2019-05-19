Задержанный за хулиганство на выборах в Грузии журналист вышел на свободу

ТБИЛИСИ, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии освободили основателя и директора оппозиционно настроенного информационного агентства presa.ge и интернет-телевидения itv Георгия Капанадзе, задержанного за хулиганство и неподчинение полиции на выборах в воскресенье в городе Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.

"Директор информационного агентства presa.ge и itv Георгий Капанадзе свободен, он уже покинул отделение полиции. Полиция задержала Георгия Капанадзе по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неподчинение полиции) Кодекса административных правонарушений. Административное делопроизводство по факту продолжается", - сказано в сообщении МВД.

По данным ведомства, в 13:00 (12:00 мск) Капанадзе в Зугдиди на Петербургской улице стал снимать на видео полицейскую машину, а также проверять и рассматривать расположенные в багажнике автомобиля дубинки, щиты, каски и прочие спецсредства полиции. Сотрудники МВД попросили его не делать этого. Спустя два часа он вновь, но уже на Сухумской улице стал делать то же самое, из-за чего стражи порядка были вынуждены его задержать.

Сам Капанадзе в интервью телекомпании "Рустави-2" назвал произошедшее провокацией и объяснил это тем, что власти пытаются запугать работников СМИ. "Полиция устроила провокацию. Ко мне подошли 15 полицейских и сказали, что якобы я оказал им сопротивление, оскорбил их. А я на самом деле исполнял журналистскую обязанность", - сказал Капанадзе.

В Грузии в воскресенье проходят внеочередные выборы мэров Зугдиди, Марнеули (край Квемо Картли), Хуло (Аджарская АР), Чиатуры и Зестафони (край Имерети), а также промежуточные выборы депутата парламента от одномандатного округа тбилисского района Мтацминда.

В Зугдиди на пост мэра баллотируется супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс. Ее выдвинуло оппозиционное объединение "Сила в единстве", в состав которого входит бывшая правящая партия "Единое национальное движение", основателем и идейным лидером которой является Саакашвили. Главным конкурентом Руловс в Зугдиди является кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгий Шенгелия.