СМИ: прокуратура Австрии не нашла состава преступления на видео со Штрахе

ВЕНА, 19 мая. /ТАСС/. Верховная прокуратура Австрии по результатам изучения видеоматериалов с лидером Австрийской партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе о возможных тайных сделках не нашла состава преступления. Об этом сообщило в воскресенье австрийское радио OE-1 со ссылкой на заявление прокуратуры.

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"Конкретных доказательств наличия преступления из этого [видео] не следует", - приводит радиостанция заявление прокуратуры. Следователи в связи с этим не стали начинать расследование в отношении Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса.

При этом проанализировать полную видеозапись беседы, длившейся несколько часов, было поручено Центральной прокуратуре по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии. Но она не может получить доступ к видеозаписи, поскольку германские СМИ отказываются ее предоставлять, ссылаясь на защиту редакционной тайны.