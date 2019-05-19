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Ситуация вокруг отставки вице-канцлера Австрии Штрахе

СМИ: прокуратура Австрии не нашла состава преступления на видео со Штрахе

Следователи не стали начинать расследование в отношении лидера Австрийской партии свободы и его помощника Йоханна Гуденуса
Хайнц-Кристиан Штрахе AP Photo/Ronald Zak
Описание
Хайнц-Кристиан Штрахе
© AP Photo/Ronald Zak

ВЕНА, 19 мая. /ТАСС/. Верховная прокуратура Австрии по результатам изучения видеоматериалов с лидером Австрийской партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе о возможных тайных сделках не нашла состава преступления. Об этом сообщило в воскресенье австрийское радио OE-1 со ссылкой на заявление прокуратуры.

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"Конкретных доказательств наличия преступления из этого [видео] не следует", - приводит радиостанция заявление прокуратуры. Следователи в связи с этим не стали начинать расследование в отношении Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса.

При этом проанализировать полную видеозапись беседы, длившейся несколько часов, было поручено Центральной прокуратуре по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии. Но она не может получить доступ к видеозаписи, поскольку германские СМИ отказываются ее предоставлять, ссылаясь на защиту редакционной тайны.

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