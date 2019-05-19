Делегация Госдумы будет наблюдать за выборами президента Казахстана

БИШКЕК, 19 мая. /ТАСС/. Делегация Государственной думы отправится в Казахстан для наблюдения за ходом выборов президента страны, которые состоятся 9 июня. Об этом сообщил председатель мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.

Нигматулин и спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье в Бишеке провели двустороннюю встречу на полях Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

"Девятого июня будут выборы президента республики Казахстан. Знаем, что делегацию Государственной думы по наблюдению за выборами возглавит [вице-спикер Госдумы] Сергей Иванович [Неверов]", - сказал Нигматулин в ходе встречи.

Он отметил, что Казахстан готов создать все условия для работы наблюдателей. "Мы благодарны вам за инициативу направить группу наблюдателей от ПА ОДКБ на предстоящие выборы. Мы готовы принять миссию парламентской ассамблеи и создать все необходимые условия для ее работы, в том числе организовать встречи, посещения всех избирательных штабов кандидатов, а у нас зарегистрированы семь кандидатов. Конечно, в день выборов в соответствии с пожеланиями мы организуем выезды на избирательные участки", - добавил он, заверив в готовности казахстанской стороны обеспечить проведение выборов с соблюдением всех процедур.

Совет ПА ОДКБ на заседании в понедельник обсудит состав и организацию работы группы международных наблюдателей ПА ОДКБ по наблюдению за выборами президента Казахстана.