В командовании Сирии назвали сфабрикованными сведения террористов о химатаке под Латакией

ТАСС, 19 мая. Командование ВС Сирии опровергло ложные сведения, распространяемые террористическими группировками о якобы применении правительственными войсками химического оружия в населенном пункте Каббани на севере провинции Латакия. Об этом говорится в переданном в воскресенье агентством SANA заявлении военного источника.

"Бандформирования, терпящие поражение от сирийской армии, всякий раз прибегают к распространению сфабрикованной информации о химатаках, - указывается в заявлении. - Главное командование ВС республики полностью отвергает эти лживые утверждения, переданные рядом оппозиционных рупоров, и подчеркивает, что они не имеют под собой никаких оснований".

В документе отмечается, что сирийские войска "будут продолжать борьбу против терроризма до его полного искоренения".

17 мая российский Центр по примирению враждующих сторон предупредил о подготовке террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) провокации в северной зоне деэскалации с целью выдвижения сфабрикованных обвинений в адрес армии Сирии в использовании химических боеприпасов.