СМИ: соратник Штрахе контактировал с "инвесторами" до и после встречи на Ибице

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Бывший руководитель парламентской фракции Австрийской партии свободы Йоханн Гуденус, который был на скандальном видео с Ибицы, продолжал поддерживать контакты с окружением предполагаемой "россиянки". Об этом в воскресенье сообщили журнал Der Spiegel и газета Süddeutsche Zeitung , в распоряжении которых оказались аудиозаписи с этих встреч.

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Издания утверждают, что как минимум одна встреча состоялась до событий, попавших на видео на Ибице, и еще несколько - после. Они прошли, предположительно, в Вене. На них вновь обсуждались перспективы тайных сделок. Собеседник Гуденуса говорил, что нуждается в "жесте доброй воли", который убедил бы инвесторов в серьезности намерений.

После этого - вплоть до 4 сентября 2017 года - стороны также контактировали через электронную почту, утверждают Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung.