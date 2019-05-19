{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг отставки вице-канцлера Австрии Штрахе

СМИ: соратник Штрахе контактировал с "инвесторами" до и после встречи на Ибице

По данным Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung, как минимум одна встреча с состоялась до событий, попавших на видео

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Бывший руководитель парламентской фракции Австрийской партии свободы Йоханн Гуденус, который был на скандальном видео с Ибицы, продолжал поддерживать контакты с окружением предполагаемой "россиянки". Об этом в воскресенье сообщили журнал Der Spiegel и газета Süddeutsche Zeitung, в распоряжении которых оказались аудиозаписи с этих встреч.

На эту тему
Скандальное видео со Штрахе привело Австрию к досрочным выборам и кризису в правительстве

Издания утверждают, что как минимум одна встреча состоялась до событий, попавших на видео на Ибице, и еще несколько - после. Они прошли, предположительно, в Вене. На них вновь обсуждались перспективы тайных сделок. Собеседник Гуденуса говорил, что нуждается в "жесте доброй воли", который убедил бы инвесторов в серьезности намерений.

После этого - вплоть до 4 сентября 2017 года - стороны также контактировали через электронную почту, утверждают Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung.

Теги
АвстрияСитуация вокруг отставки вице-канцлера Австрии Штрахе
Канаду на инаугурации Зеленского будет представлять министр обороны
Харджит Сингх Саджан также проведет встречу с военнослужащими, находящимися на Украине
Читать полностью