Бывший член команды Януковича готовит подачу заявлений о преступлениях Порошенко

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Бывший член команды Виктора Януковича, занимавший должность первого заместителя руководителя его администрации, юрист Андрей Портнов сообщил, что планирует подать в суд заявления о преступлениях президента Украины Петра Порошенко и его окружения.

"Наша большая юридическая команда в первый день после инаугурации [избранного президента Владимира Зеленского] планирует начать подачу заявлений о преступлениях Порошенко. Мы систематизировали основные преступления ОПГ Порошенко и будем подавать заявления буквально с послезавтрашнего дня", - сказал он украинскому изданию "Страна".

По его словам, если новая власть захочет проявлять активность, то команда Портнова будем рядом с ней. "Если нет, мы будем осуществлять публичное давление, документировать, оформлять все процессуально, обжаловать бездеятельность правоохранительных органов. И все это осуществлять до тех пор пока общественное и информационное давление не станет настолько сильным, что правоохранительным органам ничего не останется, кроме как начать активные следственные и процессуальные действия", - отметил Портнов.

Юрист убежден, что "первые же ходатайства в суд по мере пресечения Порошенко, будут удовлетворены". "Но я бы начинал паралелльно работу и по аресту активов Порошенко и его команды. Мы готовились к этому, провели консультации с юристами в Панаме, Британии, установили прямые коммуникации с ними. И будем на волонтерских началах помогать украинскому обществу избавиться от всех ключевых фигурантов, которые управляли нашей страной в последние пять лет", - сказал Портнов.

Он назвал людей из окружения Порошенко, против которых команда Портнова формируют иски в суды. "Ключевые люди - это сам Порошенко, [бывший замглавы администрации президента Алексей] Филатов, [глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей] Пашинский, лидер фракции "Народного фронта" [Максим] Бурбак, лидер фракции БПП [Артур Герасимов], ключевые чиновники из окружения Порошенко, бизнес-чиновники. Фамилии все известны и они на слуху. Сейчас мы задокументировали более 10 заявлений о преступлениях, чтобы подать их через два-три дня, потому что требуется их процессуальное оформление", - пояснил Портнов.

При этом он подчеркнул, что не хотел бы монополизировать эту работу. "Знаю огромное количество бизнесменов и рядовых граждан, которые планируют заниматься той же работой. Поэтому, кому-то мы будем подставлять плечо - я имею в виду нашу команду. Где-то будем хедлайнерами и организаторами этой работы. Я вижу, что здесь огромное поле", - заявил юрист.

Возвращение на Украину

Портнов, который после "майдана" в 2014 году уехал с Украины, в воскресенье вернулся в страну. Он призвал чиновников, покинувших Украину, вернуться на родину и заняться ее обустройством.

Андрей Портнов в 2011-2014 годах занимал должность советника президента Виктора Януковича, был первым заместителем главы администрации президента. До этого работал главным юристом в команде Юлии Тимошенко.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в январе 2015 года объявило Портнова в розыск по обвинению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, но вскоре розыск был прекращен из-за установления местонахождения Портнова. В марте 2016 года уголовное дело против него было закрыто. В воскресенье генпрокурор Украины Юрий Луценко также подтвердил, что в отношении Портнова нет доказательств о свершении им какого-либо преступления.