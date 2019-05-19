Канаду на инаугурации Зеленского будет представлять министр обороны

ОТТАВА, 19 мая. /ТАСС/. Министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан будет представлять Канаду на инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье говорится в сообщении оборонного ведомства.

"Министр обороны Харджит Сингх Саджан отправится в Киев, чтобы представлять правительство Канады на инаугурации нового украинского президента Владимира Зеленского 20 мая 2019 года", - сказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в ходе поездки на Украину министр также проведет встречу с военнослужащими, находящимися на Украине в составе канадской миссии военных инструкторов.

С 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier ("Объединитель") на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области.

Верховная рада Украины в четверг назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.