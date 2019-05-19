СМИ: район вблизи посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

КАИР, 19 мая. Район рядом с посольством США в "зеленой зоне" Багдада подвергся в воскресенье ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, по меньшей мере один реактивный снаряд разорвался вблизи американской дипмиссии. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Как отмечает телестанция, согласно предварительной информации, удар был направлен именно против посольства США.

"Зеленая зона" - тщательно охраняемый район иракской столицы. Она появилась на площади в 10 кв. км после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году и официально называлась "международная зона". Однако в СМИ прижилось название "зеленая зона", в том числе потому, что это место считалось едва ли не самым безопасным во всем Ираке, который в те годы погружался в затяжной внутренний конфликт. Силы международной коалиции под руководством США превратили его в неприступную крепость, разместив там свою оккупационную администрацию.

На территории зоны, обнесенной многометровым забором и колючей проволокой, где до войны располагались дворцы Хусейна, госучреждения, дома и виллы чиновников, появились органы власти новых руководителей страны, включая парламент. Обосновались там и многие посольства, в том числе США и Великобритании, а также представительства зарубежных компаний.

Попасть туда можно было только по специальным биометрическим пропускам после прохождения тщательной проверки. Из-за труднодоступности этого района боевики нередко прибегали к практике минометных и ракетных обстрелов зоны. 1 января 2009 года в рамках ирако-американского соглашения по безопасности контроль над ней был передан местным силовым структурам, а с декабря прошлого года власти страны начали постепенно открывать доступ в этот район простым иракцам, демонтируя блокпосты и бетонные заграждения.