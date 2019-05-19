Австрийская партия свободы досрочно выйдет из правительства, если Курц снимет главу МВД

ВЕНА, 19 мая. /ТАСС/. Министры коалиционного правительства Австрии от Австрийской партии свободы (АПС) объявят о своей отставке, если канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц будет требовать от министра внутренних дел Херберта Кикля покинуть свой пост. Об этом заявила в воскресенье Австрийская партия свободы после заседания президиума партии.

"Если АНП действительно захочет отозвать Херберта Кикля с поста федерального министра внутренних дел, члены правительства от партии свободы обещают уйти в отставку. Должна быть гарантирована упорядоченная передача полномочий", - говорится в заявлении партии.

В воскресенье президиум АПС назначил министра транспорта Норберта Хофера новым председателем партии после отставки Хайнца-Кристиана Штрахе с поста вице-канцлера и председателя этой политической силы.

18 мая вице-канцлер Австрии и многолетний лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об уходе в отставку со всех политических постов после появления в германских СМИ скандальной видеозаписи с его участием. На кадрах, снятых скрытой камерой, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.