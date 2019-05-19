Al Jazeera отстранила от работы двух сотрудников за ролик о Холокосте

ТАСС, 19 мая. Катарский телеканал Al Jazeera отстранил от работы двух журналистов за создание видеоматериала, в котором евреи обвиняются в использовании Холокоста для изгнания палестинцев с их земель. Об этом в воскресение говорится в заявлении телеканала.

"[Телеканал] Al Jazeera" принимает дисциплинарные меры и отстраняет двух своих журналистов от работы за нарушение редакционных правил [телеканала] в материале, снятом про Холокост", - говорится в заявлении. Ясир Бишр, исполнительный директор цифрового отдела телеканала, подчеркнул, что Al Jazeera полностью отвергает оскорбительный контент материала, и повторил, что не допустит подобного ни на одной из имеющихся у канала платформ.

В небольшом видеоролике, опубликованном Al Jazeera в пятницу, утверждается, что тема Холокоста была использована евреями для создания государства Израиль, а также изгнания палестинцев с их законных земель. Министерство иностранных дел Израиля и Всемирный еврейский конгресс, в свою очередь, выступили с осуждением этого материала.

В распространенном в воскресенье заявлении Al Jazeera сообщается, что видеоролик был удален со всех ресурсов телеканала.