Канцлер Австрии не исключил уголовного преследования Штрахе после скандала с видео

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Видеозаписи с Ибицы, которые повлекли за собой правительственный скандал в Австрии, могут стать предметом уголовных разбирательств в отношении бывшего вице-канцлера республики Хайнца-Кристиан Штрахе. Такое мнение высказал канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью германской газете "Бильд", которое распространено в воскресенье вечером.

"Расследование покажет, что теперь будет, - сказал глава правительства. - На видео мы наблюдаем ужасные вещи. Речь идет о злоупотреблении властью, что уже довольно серьезно и проблематично; речь идет о предложениях коррупционного характера, о нападках на свободу прессы".

"То, что он говорит на видео, является серьезным скандалом, это означает конец его политической деятельности и, предположительно, уголовно-правовые последствия", - отметил Курц. При этом, отвечая на вопрос, отправится ли Штрахе в конечном итоге в тюрьму, он сказал: "Это решаю не я".

Между тем, как сообщило в воскресенье австрийское радио "Ое-1", Верховная прокуратура Австрии по результатам изучения доступных в СМИ видеоматериалов о возможных тайных сделках с участием Штрахе не нашла в них состава преступления. Следователи в связи с этим не стали начинать расследование в отношении Штрахе и Гуденуса. Однако не исключено, что представители закона попытаются получить полное видео и оценить его.

Ранее германские СМИ опубликовали видеозапись, сделанную в июле 2017 года, на которой запечатлены Штрахе и его близкий соратник Гуденус на встрече с предполагаемой женщиной-олигархом. Она заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности в покупку влиятельного издания "Кронен цайтунг". По утверждению германских изданий, Штрахе якобы предложил этой женщине заключить тайную сделку и пообещал доступ к государственным контрактам в Австрии взамен на финансовую помощь его партии на парламентских выборах в октябре 2017 года.

Штрахе и Гуденус в результате скандала ушли со всех политических постов, в Австрии пройдут перевыборы. На момент записи видео Штрахе был лидером Австрийской партии свободы.