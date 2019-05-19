Канцлер Австрии считает, что программы левых и крайне правых несут угрозу для ЕС

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц борется против прихода к власти в Евросоюзе (ЕС) левых и крайне правых сил, поскольку он убежден в том, что их программы угрожают существованию объединения. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro, опубликованном в воскресенье.

"Европейский союз - это величайшее достижение XX века. Нужно сделать так, чтобы он продолжил развиваться в XXI веке. Я борюсь за то, чтобы левые и крайне правые не пришли к власти. Их проекты угрожают ЕС", - заявил он, отвечая на вопрос о прерогативах кампании на выборах в Европарламент, которые состоятся на следующей неделе. В то же время Курц заявил, что не может выбирать, кому встать у руля той или иной страны, назвав приоритетной задачей лишь сотрудничество и поиск общих точек для слаженной работы.

После одностороннего выхода его Австрийской народной партии (АНП) из правящей коалиции с правой Австрийской партией свободы (АПС) он заявил о плодотворной совместной работе, однако указал на то, что "отдельные части команды АПС не обладали достоинством и честностью, необходимыми для функционирования правительства".

Перезапуск ЕС

Канцлер Австрии добавил, что вместе со своей партией хочет реформировать Европу и добиться заключения нового основополагающего соглашения ЕС, которое бы заменило действующий Лиссабонский договор. "Всегда есть риск, это сложный процесс, - согласился Курц. - Мы должны меняться, иначе Китай и другие страны станут сильнее. Нам нужна Европа субсидиарности".

По его словам, объединению необходимо избавиться от лишней бюрократии и автоматически наказывать страны, которые не соблюдают условия по уровню дефицита бюджета или не поддерживают верховенство закона и демократии. Курц также назвал нерабочей систему перераспределения беженцев в Европе, заявив, что деньги, которые на нее тратятся, следует пустить на укрепление границ сообщества и общеевропейскую политику в отношении стран Африки для улучшения в них уровня жизни.

Равенство без социализма

Равный вес голосов у всех стран ЕС - еще один постулат европейской кампании АНП. "Австрия является одним из основных плательщиков в бюджет ЕС, мы приняли много беженцев. И я считаю, что мы много приносим Европе. Наименьшие европейские государства вроде Австрии и Нидерландов должны иметь право участвовать в дебатах о будущем Европы и на том же уровне, что и Франция с Германией, вносить предложения", - подчеркнул Курц.

"Евросоюз - это больше, чем придаток нескольких крупных государств", - указал он. Канцлер заявил, что его гораздо меньше заботит разлад в отношениях между Францией и Германией, чем общий климат в ЕС, где, по его словам, "западные страны обладали бы чувством морального превосходства" над представителями Восточной Европы, которые ощущают себя "гражданами второго сорта".

В то же время он раскритиковал позицию президента Франции Эмманюэля Макрона, заявив, что его "идея о социальном союзе не очень реалистична". "Я выступаю против гармонизации европейской социальной системы", - сказал он. Канцлер отверг утверждение о проблеме распределения богатств в Европе, заверив, что "успех одной страны не достигается по умолчанию за счет соседей". "Два наших главных торговых партнера - это США и Россия: когда мы торгуем с ними, мы не наказываем Европу", - сказал Курц.

Одно видео, чтобы расколоть правительство

18 мая вице-канцлер Австрии и многолетний лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об уходе в отставку со всех политических постов после появления в германских СМИ скандальной видеозаписи с его участием. На кадрах, снятых скрытой камерой, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен объявил в воскресенье, что предлагает организовать досрочные парламентские выборы в сентябре этого года. Канцлер сообщил о намерении продолжить работу коалиционного правительства до новых выборов. Вместе с тем министры от АПС пообещали объявить о своей отставке, если Курц будет требовать от министра внутренних дел Херберта Кикля покинуть свой пост.