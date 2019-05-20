Экс-канцлер Австрии заявил, что Курц должен уйти в отставку

ВЕНА, 20 мая. /ТАСС/. Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн считает, что действующий австрийский канцлер Себастьян Курц должен покинуть свой пост вслед за Хайнцем-Кристианом Штрахе, который объявил о своей отставке после появления в СМИ скандальной видеозаписи со своим участием.

"Он [Курц] должен последовать моему примеру и расчистить путь для нового начала", - приводит слова Керна APA. По его словам, Курцу придется рассмотреть возможность отставки, если он серьезно относится к своей ответственности.

Керн занимал пост австрийского канцлера с мая 2016 года по декабрь 2017 года. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) под его руководством ушла в оппозицию после парламентских выборов в 2017 году, затем пост ее председателя покинул сам Керн.

Досрочные выборы в Австрии

Австрия готовится к досрочным выборам в Национальный совет (нижняя палата парламента) в сентябре 2019 года из-за грядущего развала правительства. Причиной для их проведения стал скандал вокруг публикации в СМИ видео с участием вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. На кадрах, снятых скрытой камерой, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. Канцлер и лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц объявил, что в связи с этими кадрами не видит возможности для дальнейшего сотрудничества с АПС в коалиционном правительстве из-за подозрений партнеров в злоупотреблении властью.

В ближайшие дни АНП и АПС предстоит решить вопрос: доработает ли правительство в полном составе до досрочных выборов или последуют отставки министров от АПС, а канцлер продолжит работу правительства меньшинства с участием министров АНП. Курц потребовал от АПС снять с должности ее министра внутренних дел Херберта Кикля. В АПС же заявили, что ее министры досрочно выйдут из правительства, если Курц отправит в отставку главу МВД. Этот момент станет решающим для продолжения дальнейшей работы.

В мае 2017 года Себастьян Курц впервые спровоцировал развал коалиционного правительства Австрии из СДПА и АНП. Сначала он вытеснил с поста прежнего лидера АНП и вице-канцлера Райнхольда Миттерленера, который стал жертвой информационной кампании в СМИ, затем сам возглавил АНП. После этого Курц отказался от сотрудничества в кабинете министров под руководством канцлера социал-демократа Кристиана Керна и добился проведения внеочередных парламентских выборов, по итогам которых сам стал канцлером республики.

Тогда председатель оппозиционной АПС Хайнц-Кристиан Штрахе заявлял, что Курц идет по трупам своих политических оппонентов и однопартийцев. "Курц идет по трупам в политике, даже внутри своей партии. Это тревожный сигнал, который многое говорит о его человеческих качествах", - отмечал Штрахе, сам ставший в 2019 году политической жертвой в Австрии за неделю до выборов в Европейский парламент.